Кашин: «Ленинградка» во многом подарила «Заречью» эту игру

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче полуфинальной серии за 5–8-е места чемпионата России с «Заречьем-Одинцово».

«Выиграли первый сет, но затем наша команда провалила план на игру. Мы этого опасались, и, к сожалению, это случилось. Свели игру к четвёртой зоне, и выиграть таким образом очень сложно. Во второй и третьей партиях мы были предсказуемы в своих действиях. В четвёртой мы провалились полностью в начале сета. Хотя потом, проигрывая — 1:10, сыграли — 15:15, но это уже не играло никакой роли. Хочу поздравить «Заречье» с победой. Я считаю, что мы во многом подарили им эту игру. Надеюсь, что в следующих играх тактический рисунок на игру будет выдержан», — приводит слова Кашина пресс-служба «Заречья-Одинцово».