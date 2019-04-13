Грачёва: «Динамо» — наиболее звёздная команда, «Уралочка» — самая организованная

Трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва выразила мнение, что волейболистки «Уралочки-НТМК» смогут навязать борьбу московскому «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России. Первый матч пройдёт сегодня, 13 апреля.

«Уралочка» — единственная команда, которая обыграла двух лидеров регулярного чемпионата. Они победили «Динамо» и «Локомотив». У «Уралочки» самый опытный и самый звёздный тренер в лиге – Николай Карполь, он знает, как подготовить команду. Если выдержат другие нападающие, кроме Ксении Парубец, то «Уралочка» может навязать борьбу.

Если же всю атаку повесят на Парубец, то «Уралочке» будет сложно, ведь Ксения ещё и принимает. У «Уралочки» и первый темп прекрасно играет. Если Анна Климец с Анастасией Гарелик будут в хорошей форме, тогда «Уралочка» способна сражаться с «Динамо». Они уже доказывали это победой в регулярке.

На стороне московского «Динамо» самый опытный и звёздный состав в плане подбора игроков. «Уралочка» — самая организованная команда в нашем чемпионате», — цитирует Грачёву «Р-Спорт».