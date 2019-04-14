Российские дуэты разыграют титул на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

В Сатуне (Таиланд) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В воскресенье, 14 апреля, титул разыграют российские дуэты Даниил Кувичка/Антон Кислицын и Андрей Болгов/Владислав Ермилов.

В полуфиналах Болгов и Ермилов выиграли у японской пары Такаси Цутия/Хитоси Мураками со счётом 25:23, 21:16. Кувичка и Кислицын взяли верх над поляками Адрианом Сдебелем и Петром Илевичем — 17:21, 21:19, 15:7.

Ранее турнир в Таиланде покинули российские «пляжницы» — Александра Ганенко/Анастасия Фролова и Екатерина Филина/ Екатерина Зажигина.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Сатун, Таиланд

Полуфиналы

Андрей Болгов/Владислав Ермилов (Россия) — Такаси Цутия/Хитоси Мураками (Япония) — 25:23, 21:16

Даниил Кувичка/Антон Кислицын (Россия) — Адриан Сдебель/Петр Илевич (Польша) — 17:21, 21:19, 15:7