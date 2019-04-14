Плачи: в третьем матче всё начнётся со счёта 0:0, а выиграет лучший

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче чемпионата России с «Белогорьем» (3:0), после которого судьба путёвки в полуфинал решится в третьей встрече в Новом Уренгое.

«Мы сегодня сделали всё, что в наших силах, чтобы продолжить серию. В Уренгое мы проиграли первый матч, но проиграли его в равной борьбе. В первой игре «Белогорью» удалось лучше сыграть в концовках, а сегодня случилось то же самое у нас – удалось вырвать две концовки.

Сегодня хотел бы сказать огромное спасибо всей команде, но отдельно хотел бы выделить двух игроков, которые тренируются наравне со всеми, но играют меньше – это Саша Кимеров и Дима Коленковский, которые сегодня очень помогли команде, протянули руку помощи.

Но в нашей серии после двух игр ничего ещё не ясно. Хозяин или нет, это не играет никакой роли. Серия до сих пор открыта. В среду всё начнётся со счёта 0:0, а выиграет лучший», — приводит слова Плачи пресс-служба «Белогорья».

Третий матч четвертьфинальной серии до двух побед пройдёт 17 апреля.