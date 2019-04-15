53 очка Данилова — второй результат в европейском волейболе в XXI веке

Российский диагональный Роман Данилов в матче чемпионата Турции установил личный рекорд результативности и продемонстрировал второй результат в европейском волейболе в XXI веке, сообщает официальный сайт «Белогорья». «Архави», за который выступает Данилов, в матче с главным конкурентом в борьбе за 10-ю позицию «Афьоном» одержал победу на тай-брейке.

Россиянин набрал 53 очка (атака – 44 (68%), блок – 2, подача — 7).

Лидером по результативности в одном матче в Европе является колумбийский диагональный Либерман Агамез, который в сезоне-2005/06 набрал 55 очков в матче чемпионата Греции.

Мировой рекорд принадлежит кубинцу Леонардо Лейве, который в 2013 году в матче чемпионата Японии набрал 59 очков.