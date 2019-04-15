Маричев: после первой партии казалось, что всё будет легко

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев и капитан команды Мария Фролова прокомментировали победу в первом матче с краснодарским «Динамо» в турнире за 5-8-е места в женской Суперлиге со счётом 3:2 (25:16, 18:25, 18:25, 26:24, 15:13).



«После первой партии казалось, что всё будет так легко. Но команда Краснодара усилила подачу, и нам стало сложно сниматься. Краснодар поймал вдохновение, и нам очень тяжело было остановить команду. Я думаю, что всё решила концовка четвёртой партии, где наши девушки проявили характер. Проигрывая 22:24, команда борется до конца. Это показала и пятая партия. Несмотря на какие-то ошибки, мы довели дело до победы, но об этом сейчас нужно забыть и очень серьёзно готовиться к ответному матчу. Краснодар приедет настроенным на реванш, и нам надо быть очень внимательными, потому что команда соперника очень хорошая.



Это волейбол и волейбол женский. Иногда, проигрывая даже 7-8 очков, есть какая-то уверенность, что можно выиграть не только партию, но и матч. Поэтому нужно не опускать руки, бороться до конца. Не бывает безвыходных ситуаций», — цитирует Маричева официальный сайт «Динамо».

«Всё мы сделали командой. Друг друга поддержали в трудную минуту, когда уже практически был проигран матч, собрались и выиграли. Мы немного сникли после второй проигранной партии, а Краснодар был впереди «на коне». Нам всё время приходилось догонять. А тут как-то перевернули матч, и всё пошло в нашу сторону.



В пятой партии не было ни у кого преимущетсва, игра была равная до последних очков. При счёте 13:13 так получилось, что мы забрали два мяча и выиграли. Спасибо девчонкам, что поддержали и все вместе сделали эту победу!» — сказала Фролова.

На предварительном этапе чемпионата России «Динамо» стало шестым, «Енисей» — седьмым.