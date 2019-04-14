«Енисей» одолел краснодарское «Динамо» в матче за 5-8-е места в Суперлиге

Краснодарское «Динамо» на своей площадке на тай-брейке потерпело поражение от красноярского «Енисея» в первом матче полуфинальной серии за 5-8-е места чемпионата России по волейболу. Встреча завершилась со счётом 2:3 (16:25, 25:18, 25:18, 24:26, 13:15). Второй матч серии до двух побед пройдёт 17 апреля в Красноярске.

На предварительном этапе чемпионата России «Динамо» было шестым, «Енисей» — седьмым. Соперники обменялись победами (3:0 и 0:3).

В четвертьфинальных сериях «Енисей» проиграл «Локомотиву», а краснодарское «Динамо» — казанским одноклубницам.

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Полуфинал за 5-8-е места. Первый матч

«Динамо» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (16:25, 25:18, 25:18, 24:26, 13:15).