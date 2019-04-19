«Пляжницы» Моисеева и Сырцева вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Швеции

Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда», который проходит в Гётеборге (Швеция).

На групповом этапе Моисеева и Сырцева обыграли шведок Софию Эгрен и Камиллу Нильссон со счётом 2:0 (21:15, 22:20) и уступили норвежкам Виктории Файе Кёлберг и Ане Гуро Твейт Хьортланд – 1:2 (21:19, 19:21, 12:15).

За выход в четвертьфинал россиянки сыграют с голландской парой Эмма Пиерсма/Плеун Ипма.

В соревнованиях также принимают участие три мужские пары из России – Андрей Болгов/Владислав Ермилов, Василий Иванов/Сергей Горбенко, Павел Шустров/Алексей Гусев.

Болгов и Ермилов вышли из квалификации, но уступили в первом матче группового этапа. Иванов и Горбенко в первом матче группового этапа взяли верх над соотечественниками Шустровым и Гусевым со счётом 2:1 (20:22, 21:17, 15:13).

Вторые матчи группового этапа у мужчин и женский плей-офф пройдут 20 апреля.