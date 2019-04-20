«Пляжники» Гусев и Шустров стали пятыми на этапе Мирового тура в Швеции

Российские волейболисты не добрались до полуфиналов этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда», который проходит в Гётеборге (Швеция), Из трёх российских мужских пар лучшего результата добились Алексей Гусев и Павел Шустров, которые потерпели поражение в четвертьфинале и классифицированы на пятом месте.

Андрей Болгов/Владислав Ермилов и Василий Иванов/Сергей Горбенко уступили уже в первом раунде плей-офф.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура категории «1 звезда». Гётеборг, Швеция

1/8 финала

Гусев/Шустров (Россия) – Геррманн/Симонссон (Швеция) – 2:0 (23:21, 21:19).

Икеда/Сиратори (Япония) – Болгов/Елфимов (Россия) – 2:0 (23:21, 21:17).

Аман/Хеллвиг (Швеция) – Горбенко/Иванов (Россия) – 2:1 (18:21, 21:15, 15:13).

1/4 финала

Аннерштедт/Аппельгрен (Швеция) – Гусев/Шустров (Россия) – 2:0 (21:15, 21:18).