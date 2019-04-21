«Белогорье» обыграло «Урал» в первом матче за 5-8-е места в Суперлиге

Белгородское «Белогорье» повело в полуфинальной серии за 5-8-е места с уфимским «Уралом» в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В первом матче на своей площадке «Белогорье» обыграло «Урал» со счётом 3:1 (25:18, 25:27, 26:24, 25:18). 19 очков «Белогорью» принёс Денис Земчёнок, 17 баллов на счету Неманьи Петрича. У «Урала» самым результативным стал Евгений Рыбаков – 18 очков.

Вторая встреча состоится 25 апреля в Уфе.

На предварительном этапе «Белогорье» заняло пятое место, «Урал» — восьмое. Команды обменялись победами (3:0, 2:3).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5-8-е места. Первый матч

«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:18, 25:27, 26:24, 25:18).