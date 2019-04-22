«Спарта» выиграла Высшую лигу «А» и поспорит за путёвку в женскую Суперлигу

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты чемпионата России в Высшей лиге «А» среди женских команд. В финале плей-офф нижегородская «Спарта» обыграла череповецкую «Северянку» со счётом 3-0.

На предварительном этапе соревнований «Северянка» заняла первое место, «Спарта» стала второй.

Нижегородская команда завоевала право сыграть с командой, занявшей 12-е место в Суперлиге. Победитель серии до трёх побед в следующем сезоне выступит в Суперлиге.

Переходные матчи пройдут: 4-5 мая — на площадке команды, занявшей 12-е место в Суперлиге. 11 мая и, если понадобится, 12 мая — на площадке «Спарты». 15 мая, в случае счёта в серии 2-2, встреча состоится на поле команды, занявшей 12-е место в Суперлиге.

Таблица турнира за 9-12-е места

9. «Минчанка» (Минск) — 8 побед, 25 очков (25 матчей).

10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 8 побед, 24 очка (25 матчей).

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) — 4 победы, 11 очков (25 матчей).

12. «Протон» (Саратов) — 2 победы, 9 очков (25 матчей).