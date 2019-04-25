Олимпийская чемпионка из Бразилии упала в обморок в прямом эфире

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо почувствовала себя плохо и упала в обморок во время интервью. Инцидент произошёл на одном из матчей бразильской волейбольной Суперлиги.



Отмечается, что интервью девушки транслировалось в прямом эфире – она давала свои комментарии по игре во время одного из тайм-аутов. Основной причиной местные СМИ считают высокую температуру в зале – девушке стало плохо из-за жары и духоты.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Metropoles.

Карвальо дважды становилась олимпийской чемпионкой по волейболу со сборной Бразилии – в 2008 году в Пекине (Китай) и четыре года спустя в Лондоне (Великобритания). Дважды бразильянка становилась серебряным призёром чемпионатов мира.