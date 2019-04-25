«Зенит-Казань» обыграл «Факел» и вышел в финал плей-офф мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» выиграл полуфинальную серию до двух побед чемпионата России по волейболу у новоуренгойского «Факела». После домашней победы подопечные Владимира Алекно оказались сильнее и в гостевой встрече — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).



«Зенит» победил на предварительном этапе национального первенства, при этом именно команда из Нового Уренгоя сумела нанести лидеру единственное поражение в регулярном чемпионате (2:3). Теперь в финале казанцы сыграют с победителем пары – «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кузбасс». Счёт в серии 1-0 в пользу кемеровчан, которые в регулярке стали вторыми.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Второй матч



«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).