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«Зенит-Казань» обыграл «Факел» и вышел в финал плей-офф мужской Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл «Факел» и вышел в финал плей-офф мужской Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

Казанский «Зенит» выиграл полуфинальную серию до двух побед чемпионата России по волейболу у новоуренгойского «Факела». После домашней победы подопечные Владимира Алекно оказались сильнее и в гостевой встрече — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).

«Зенит» победил на предварительном этапе национального первенства, при этом именно команда из Нового Уренгоя сумела нанести лидеру единственное поражение в регулярном чемпионате (2:3). Теперь в финале казанцы сыграют с победителем пары – «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кузбасс». Счёт в серии 1-0 в пользу кемеровчан, которые в регулярке стали вторыми.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Второй матч

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).

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