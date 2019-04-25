«Нова» победила «Газпром-Югру» в плей-аут мужской Суперлиги

Новокуйбышевская «Нова» в матче плей-аут мужской Суперлиги в четырёх сетах оказалась сильнее «Газпром-Югры» — 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:17).



В турнирной таблице команда из Новокуйбышевска теперь отстаёт от лидера «Динамо» (Ленинградская область) всего на одно очко.



27 апреля «Динамо-ЛО» встретится с сургутским «Газпромом-Югра», а «Нова» сыграет с «Енисеем» (Красноярск).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 8-й тур. Сургут

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:17).



Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 14 побед, 41 очко (34 матча).

10. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (34 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 13 побед, 40 очков (34 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 11 побед, 39 очков (34 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (34 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (34 матча).



«Ярославич» покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».