Сборная России U17 обыграла венгров на старте квалификации ЧЕ-2019

В «Волей Граде» (Краснодарский край) стартовал отборочный турнир на чемпионат Европы 2019 года среди юношеских команд в возрастной категории до 17 лет. Сборная России в первом матче группового этапа обыграла команду Венгрии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:11).

В составе команды Владимира Хроменкова по 10 очков набрали доигровщики Николай Зубов и Кирилл Моторыгин (капитан сборной).

В другом матче первого игрового дня команда Нидерландов проиграла сборной Словакии со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 23:25)

Сегодня, 26 апреля, россияне сыграют с голландцами, 27-го — со словаками.

В финальный турнир выйдут победители пяти групп квалификации и команда, занявшая второе место с лучшими дополнительными показателями.