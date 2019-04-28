Российские «пляжники» завоевали золото на этапе Мирового тура в Китае

На прошедшем в Сямыне (Китай) этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» российский дуэт Вячеслав Красильников / Олег Стояновский в финальном матче в двух сетах обыграл испанскую пару Пабло Эррера / Адриан Гавира со счётом 21:19, 21:13. Соперники впервые сыграли друг с другом.



За весь турнир россияне не отдали ни одного сета. По пути к титулу они обыграли бразильцев Алисона Серутти и Альваро Мораиса Фильо в 1/8 финала, Александра Браувера и Роберто Меувсена из Нидерландов в 1/4 и итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу в полуфинале с одинаковым счётом 2:0 по сетам.



Другой российский дуэт Никита Лямин / Игорь Величко остановился на стадии первого раунда плей-офф, в двух партиях проиграв представителям Австрии Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту — 18:21, 13:21.