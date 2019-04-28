«Югра-Самотлор» обыграла команду «Газпром-Югра» в Суперлиге

«Югра-Самотлор» одержала 11-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В заключительном матче турнира за 9-14-е места «Югра-Самотлор» нанесла поражение команде «Газпром-Югра» со счётом 3:2 (25:16, 25:18, 29:31, 21:25, 15:11).

С турнирной точки зрения, этот матч уже ничего не решал. «Газпром-Югра» не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа. Команда из Сургута в итоге 11-я. «Югра-Самотлор» в любой ситуации осталась бы 13-й. Нижневартовским волейболистам начиная с 11 мая предстоит сыграть переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей 2-е место в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Турнир за 9-14-е. Второй тур. Сургут

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:2 (25:16, 25:18, 29:31, 21:25, 15:11).