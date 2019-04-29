Сафонов: уход лидеров «Белогорья» на нас не давит

Блокирующий белгородского «Белогорья» Александр Сафонов прокомментировал победу в третьем матче турнира за 5-8-е места Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 3:2 (24:26, 25:20, 17:25, 25:22, 15:10). Белгородская команда выиграла серию 2-1.



«Переезды и игры наложились. Плюс ответственность – все хотели выиграть. Может, это где‑то помешало. Нашли в себе силы и эмоции, чтобы играть. Под конец сезона тяжело находить искру, чтобы выкладываться в каждой игре. То, что уходят лидеры, на нас не давит. Мы играем до конца. Чтобы своё лицо не терять, ребята выкладываются полностью. Мы не думали о Европе, просто хотели пройти дальше», — приводит слова Сафонова «БелПресса».

Ранее стало известно, что «Белогорье» покинут канадец Джон Гордон Перрин и серб Неманья Петрич.

За пятое место, дающее право сыграть в Кубке вызова, «Белогорье» поспорит с новосибирским «Локомотивом».