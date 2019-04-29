Сиденко: сейчас нет слов, есть опустошённость

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко оценил выступление команды в сезоне. В турнире за 5-8-е места Суперлиги «Урал» проиграл белгородскому «Белогорью» 1-2. В решающей встрече команда Слободана Ковача выиграла со счётом 3:2 (24:26, 25:20, 17:25, 25:22, 15:10).



«Итоги, наверное, хорошие. Команда заняла восьмое место, попала в плей-офф. Но, как всегда, хочется большего. Был шанс поехать в Новосибирск, сыграть с ними две-три игры, но чуть-чуть не получилось. Сезон хороший, но сейчас нет слов, есть опустошённость. Сегодня всё было хорошо, но «Белогорье» было чуть сильнее. Желаю команде удачи в борьбе за пятое место», — приводит слова Сиденко официальный сайт «Белогорья».

В серии за пятое место «Белогорье» сыграет с новосибирским «Локомотивом».