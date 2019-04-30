Никита Алексеев перейдёт в «Урал»

Диагональный казанского «Зенита» Никита Алексеев станет игроком «Урала», передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков. Ранее игрок уже выступал за уфимский клуб. В Казани он провёл два сезона.

27-летний волейболист также играл за «Динамо-2» (Москва), «Факел» (Новый Уренгой), «Нову» (Новокуйбышевск).

Алексеев — чемпион России (2018), серебряный призёр чемпионата России (2013), победитель Лиги чемпионов (2018), обладатель Кубка России (2017, 2018), обладатель Суперкубка России (2017, 2018), победитель клубного чемпионата мира (2017).

В составе молодёжной сборной России Никита стал чемпионом Европы 2010 года.

В нынешнем сезоне «Зенит» дошёл до финала плей-офф Суперлиги, где сыграет с кемеровским «Кузбассом». «Урал» проиграл белгородскому «Белогорью» в турнире за 5-8-е места.