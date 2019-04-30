Московское «Динамо» — чемпион женской волейбольной Суперлиги-2018/19

Волейболистки московского «Динамо» в третьем матче финальной серии чемпионата России на везде обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:21) и стали чемпионками женской Суперлиги-2018/19.



Бело-голубые завершили предварительный этап на первом месте, потерпев в 22 играх всего два поражения: от казанского «Динамо» (1:3) и екатеринбургской «Уралочки-НТМК» (0:3).



На стадии плей-офф «Динамо» сначала выиграло четвертьфинальную серию у представительниц «Ленинградки» — 2-0 (3:0, 3:0), а затем в полуфинале сломило сопротивление «Уралочки-НТМК» — 2-1 (2:3, 3:2, 3:0).



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Третий матч



«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (21:25, 24:26, 21:25).

Счёт в серии — 0-3 (0:3, 2:3, 0:3).