Вербов будет готовить вторую сборную России к Универсиаде

Президент Всероссийской федерации волейбола России Станислав Шевченко рассказал о главных задачах на нынешний сезон, поставленных перед новым тренером второй мужской сборной Алексеем Вербовым.



«Сейчас Вербов в качестве игрока казанского «Зенита» готовится к финалам чемпионата России и Лиги чемпионов. Тренировать Алексей начнёт уже после 18 мая. Первым испытанием для него станет Всемирная летняя Универсиада в Неаполе. Отмечу, что в клубе Вербов уже получил небольшой опыт тренерской работы, эпизодически замещая Владимира Алекно.



Может ли Вербов добавиться к главной команде? В нынешнем сезоне этого точно не произойдёт. У него сейчас другие задачи, будет своя команда, которую нужно подготовить к такому важному старту, как Универсиада. Что касается Олимпийских игр, то давайте сначала дождёмся итогов отбора», — приводит слова Шевченко сайт ОКР.



Ранее стало известно, что штаб главной мужской национальной команды возглавил Туомас Саммельвуо, туда вошли также Яковлев и Рифелли, генеральным менеджером команды утверждён Сергей Тетюхин. Победители Лиги чемпионов по волейболу Алексей Вербов и Константин Сиденко будут руководить второй мужской сборной России.