Американец Андерсон: с детства слышал, что Россия — ужасная страна

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон признался, что пропаганда сильно повлияла на его отношение к России.



«Смотрите, мои родители росли, когда шла холодная война. Их родители тоже слышали от политиков, что Россия – ужасная страна. Нас пугали ядерной войной и подобными вещами. И я слышал обо всём этом с детства, поэтому это всё равно отложилось в голове. Я понимаю, что с нынешней политической обстановкой возможно всё, но пропаганда формирует у людей определённое мышление, изменить которое можно только в том случае, если ты много путешествуешь, общаешься с людьми из разных стран. Например, нас пугают мусульманами с Ближнего Востока. А я был в Иране и встретил там очень приятных людей. И это не было притворством с их стороны, это было искренне. И так во многих местах.



Это очень важный урок, который я получил, пока играл в Европе и других странах. В Америке очень многие вещи воспринимают как должное – свобода слова, высокий уровень жизни, но нужно понимать, что это есть не во всём мире. Это нужно ценить. Какая сейчас средняя зарплата в Казани? Долларов 500-600 в месяц? Совсем немного по меркам США, а ведь и в России людям нужно кормить семьи, помогать родителям, платить за квартиру. И когда ты видишь это, то понимаешь, как тебе повезло в жизни. Ты понимаешь, что ты не особенный, ты такой же, как все. Что все мы в первую очередь люди, а уже потом русские, американцы, иранцы и так далее. Нужно помнить и понимать это.



Не боялся ли, что каждый в России — бывший агент КГБ? Ну нет, до такого не доходило. Больше пугали истории, когда тёмным вечером идёшь к машине, а на пути встречается какой-то человек. И ты не знаешь, что у него на уме, что он сделает. Такие же люди есть и в Америке, но я хотя бы мог поговорить с ним по-английски», — цитирует Андерсона «Спорт Бизнес Online».

По окончании сезона Андерсо покинет «Зенит» и продолжит карьеру в итальянской «Модене».