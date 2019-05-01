Сикачёв: проиграли полностью, у «Уралочки» пошла подача, с ней мы не справились

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал поражение команды в серии за 3-е место женского чемпионата России по волейболу от «Уралочки-НТМК».



«Проиграли полностью, упростили всё в атаке. У «Уралочки» пошла хорошая подача, с ней мы не справились. Атаковать с краёв было сложно против организованного блока. Без первого темпа трудно играть. У нас молодые игроки. Пока, наверное, они ещё не готовы выдерживать постоянный стресс. Молодёжь пока не очень стабильная. Потеряли концентрацию. Будем работать и расти. У команды ещё всё впереди», — приводит слова Сикачёва официальный сайт клуба.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Четвёртый матч



«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 3:0 (25:16, 25:10, 25:18).

Счёт в серии — 3-1.