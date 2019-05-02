Российские «пляжницы» Бочарова и Воронина одолели Францию в игре Мирового тура

Российская пара Мария Бочарова/Мария Воронина в первом матче группового этапа Мирового тура, проходящего в Куала-Лумпуре (Малайзия), обыграла француженок Алексию Ричард и Лезану Пласетт со счётом 21:17, 18:21, 15:13.



В прошедшем в этот же день втором туре россиянки уступили американкам Брук Свит/Керри Уолш со счётом 21:15, 21:14, однако сохранили второе место в турнирной таблице. Заключительными соперниками Бочаровой и Ворониной станут Моника Бжостек и Александра Вачович из Польши.



Другая российская пара, Евгения Уколова/Екатерина Бирлова, сыграла пока только одну встречу, в которой уступила испанкам Пауле Сориа и Марии Белен Каро Маркес де Акуна со счётом 21:19, 14:21, 10:15. Россиянки занимают третье место в группе.