Саммельвуо: все мысли только о том, чтобы дать бой Казани

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от противостояния с казанским «Зенитом» в финале плей-офф российской Суперлиги. Первая игра состоится в столице Татарстана сегодня, 2 мая.

«Финал – это серия до трёх побед, но мы думаем только о первом матче, готовимся по максимуму. Первая игра, а потом будут всё остальные. У нас такой настрой и подготовка должна быть такой. Мы играем в финале, мы уже сделали большое дело. У нас была пара дней чтобы восстановиться психологически, но сейчас уже все мысли только о том, чтобы дать бой Казани, играть в свой лучший волейбол, бороться за каждый мяч и верить, сильно-сильно верить. Мы играем против лучшей команды мира, и у нас есть шансы, мы в это верим», — цитирует Саммельвуо официальный сайт клуба.

Казанкий «Зенит» является действующим чемпионом России.

