Глава ВФВ: мы целиком доверяем Саммельвуо

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал о главных задачах, которые стоят перед мужской и женской сборными России в 2019 году, а также прокомментировал назначение на пост главного тренера мужской команды финна Туомаса Саммельвуо.

«Главная цель в этом году для национальных команд — завоевание олимпийских путевок в Токио, причём с первого захода. ВФВ провела большую работу, чтобы оба олимпийских отборочных турнира прошли в России – соответственно в Санкт-Петербурге (мужской) и Калининграде (женский). Добиться этого было непросто, но теперь нашим сборным обеспечена максимальная поддержка болельщиков.

Туомас добился впечатляющих результатов в «Кузбассе». Клуб из Кемерово, не обладая мощными финансовыми ресурсами, сумел выйти в финал чемпионата страны. Это большое достижение. Саммельвуо готов решать самые серьёзные задачи, мы ему целиком доверяем. В тренерский штаб финского специалиста вошли его ассистент в «Кузбассе» итальянец Клаудио Рифелли и Роман Яковлев из новоуренгойского «Факела», — цитирует Шевченко официальный сайт ОКР.

Глава ВФВ также оценил ход подготовки к проведению мужского чемпионата мира 2022 года в России.

«Сейчас много работы с документами, в которой серьёзную помощь нам оказывают правительство РФ и министерство спорта. Текущий год для себя я называю «бумажным». Основная нагрузка, связанная со строительством и реконструкцией объёктов, выпадет на 2020 и 2021 годы. Кстати, решающие матчи турнира планируем провести на динамовской волейбольной арене, как и 70 лет назад, когда Москва принимала женский чемпионат мира, победителем которого стала сборная СССР. Во всём должна быть преемственность», — сказал Шевченко.