Российские «пляжницы» не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре (Малайзия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «3 звезды». В женских соревнованиях стартовали четыре российские пары: Ксения Дабижа/Дарья Рудых, Александра Моисеева/Екатерина Сырцева, Мария Бочарова/Мария Воронина и Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.

На групповом этапа все российские дуэты выиграли по одному матчу из двух и вышли в плей-офф.

Бочарова и Воронина в стартовом раунде обыграли Сырцеву и Моисееву со счётом 2:0 (22:20, 21:19). Дабижа и Рудых оказались сильнее голландок Жольен Синнемы и Лауры Блом — 2:0 (21:17, 21:17). Уколова и Бирлова проиграли американкам Аманде Дауди и Коринн Куиггл — 1:2 (18:21, 21:19, 14:16)

В 1/8 финала обе российские пары потерпели поражения. Бочарова и Воронина проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой — 0:2 (16:21, 16:21), а Дабижа и Рудых уступили испанкам Пауле Сории и Марии Белен Карро — 1:2 (26:24, 11:21, 12:15).

