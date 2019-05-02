Алекно: «Кузбасс» был сильнее. Переиграли нас во всём

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал домашнее поражение от кемеровского «Кузбасса» со счётом 0:3 (25:27, 21:25, 22:25) в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу.



«Сегодня «Кузбасс» был сильнее, переиграл нас во всём. Не получилось ничего и ни у кого. Глупая ошибка в первой партии, ошибка во второй партии. Из этого состоит волейбол», — цитирует Алекно «БИЗНЕС Online».



Следующий матч финальной серии пройдёт завтра, 3 мая, в Казани. После этого команды встретятся на домашней площадке «Кузбасса».



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Плей-офф. Финал. Первый матч



«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (25:27, 21:25, 22:25).

Счёт в серии — 0-1.