Тренер «Кузбасса»: игроки — молодцы, не торопились, принимали правильные решения

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал гостевую победу над казанским «Зенитом» со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22) в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу.



«Нет идеального волейбола, нереально играть идеально. Мы играли ровно и хорошо. Завтра будет другая история. Смотрим уже дальше.



Мы играли уверенно в каждом моменте. Были сложные моменты, но главное — не смотреть на счёт. Мы хорошо играли в атаке, показали высокий процент в нападении. И хорошо контролировали атаку «Зенита».



Выход новой связки немного меняет игру. Лоран Алекно хорошо вёл игру, нам было сложно, но наши игроки — молодцы, они не торопились, принимали правильные решения», — цитирует Саммелвуо «БИЗНЕС Online».



Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани 3 мая.



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Плей-офф. Финал. Первый матч



«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (25:27, 21:25, 22:25).

Счёт в серии — 0-1.