Бывшая волейболистка казанского «Динамо» близка к переходу в «Новару»

Бывшая волейболистка казанского «Динамо» болгарская нападающая Элица Василева, вероятно, пополнит состав итальянской «Новары», сообщает World of Volley. В минувшем сезоне она защищала цвета другой итальянской команды — «Скандиччи». В составе команды Ришата Гилязутдинова Элица выступала с 2015 по 2018 год.

В составе казанского «Динамо» 28-летняя волейболистка стала двукратным серебряным призёром чемпионатов России, двукратным победителем Кубка России, обладательницей Кубка ЕКВ.

Состав «Новары» также может пополнить серебряный призёр Олимпийских игр сербка Йована Бракочевич, выступающая за польский «Будовляни Лодзь». В нынешнем сезоне «Новара» дошла до финала Лиги чемпионов где сыграет с «Конельяно» (Италия).