Мороз — о судействе матча с «Протоном»: это был волейбольно-судейский ад

Пятикратная чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе казанского «Динамо», блокирующая Регина Мороз, которая помогла нижегородской «Спарте» выиграть Высшую лигу «А», рассказала о судействе первого переходного матча с саратовским «Протоном» (2:3).



«Это был ад. Волейбольно-судейский ад. Первую партию мы пролетели — не могли подать, не могли принять. Потом все расслабились и началось самое интересное. Это было ужасно. Я впервые кричала: «За сколько родину продали?». К нам подходили болельщики Саратова и говорили то же самое. Например, при счёте 12:10 в нашу пользу нам свистят касание блока, когда мяч пролетает в полуметре от наших рук. То есть никакого касания и близко не было. Или: я играю переходящий мяч, а мне говорят, что он был на чужой стороне, то есть я, как Джордан, выпрыгиваю, хватаю мяч на другой стороне и кидаю в ноги. Гениально! Не спорю, у нас тоже были огрехи, но их видели сразу. У нашей команды было штук 20 касаний сетки, 15 точно, а у команды напротив — ни одного. Даже когда люди по-наглому залазили руками в сетку.

Когда проходили мимо тренера команды «Протон», я его спросила: «Вам не стыдно за такую победу?». А он ответил: «А у нас всегда так судят, это нормально». Может, всё же наша федерация примет какие-то меры к судейству? Или всё так и останется? Судьям же ничего не будет, им и сказать ничего нельзя, их не наказывают за это. Надо к этому какие-то меры принимать, а не говорить, что у нас всегда так судят и это нормально.

С таким судейством очень стыдно за нашу федерацию. Это было противно и мерзко. Смысла в таких играх я не вижу. Дайте поиграть, пожалуйста! Если вы там что-то заранее решили, скажите, что передумали. Не травите нас так!» — сказала Мороз в видеообращении, размещённом на её странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Регины Мороз (начало в «сторис»).