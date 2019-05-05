Нижегородский АСК заменит «Ярославич» в Суперлиге в сезоне-2019/20

Мужская волейбольная команда АСК из Нижегородской области выступит в Суперлиге в сезоне-2019/20. Это стало известно по итогам заключительного, 26-го тура чемпионата России в Высшей лиге «А».

Интрига сохранялась до самого последнего матча. Именно в 26-м туре спаренные матчи проводили лидеры — АСК и оренбургский «Нефтяник», которые в турнирной таблице разделяла только одна победа. Оба матча 13-го тура в Нижнем Новгороде выиграл «Нефтяник» (3:0 и 3:2), и первая встреча в Оренбурге также осталась за хозяевами – 3:2. Однако 5 мая АСК обыграл «Нефтяник» со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:23, 30:28), стал победителем чемпионата России в Высшей лиге «А» и получил путёвку в Суперлигу, где заменит «Ярославич».

«Нефтянику» предстоят переходные матчи до трёх побед против команды «Югра-Самотлор», занявшей 13-е место в Суперлиге. Первая встреча уже 11 мая в Нижневартовске.