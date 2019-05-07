Алекно: спасибо ребятам, дали возможность переночевать в Кемерово ещё одну ночь

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал гостевую победу над кемеровским «Кузбассом» в третьем матче финала плей-офф российской волейбольной Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).



«Ситуация остаётся той же – у нас нет права на ошибку. Очень благодарен ребятам, что они дали возможность переночевать в этом городе ещё одну ночь», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».



Казанский клуб уступает в серии до трёх побед – 1:2. Следующий матч пройдёт в Кемерово завтра, 8 мая. Если «Зенит» одержит победу, то судьба чемпионского титула решится в пятой игре, которая состоится в Казани 12 мая.



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Третий матч

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).

Счёт в серии: 2-1.