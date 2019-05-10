Стало известно имя легионера, который пополнит состав «Белогорья»

24-летний доигровщик сборной Болгарии Розалин Пенчев пополнит состав белгородского «Белогорья», передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков. Ранее появилась информация о том, что в «Белогорье» перейдёт старший брат Розалина Николай Пенчев, однако на минувшей неделе он это опроверг.

Розалин ранее выступал за «Эффектор» (Польша), «Токат Беледийе Плевнеспор» (Турция), «Латину» (Италия), «Нефтохимик» (Болгария), «Боливар» (Аргентина) и СЕСК (Бразилия).



В «Белогорье» Розалин составит пару легионеров с сербским диагональным Драженом Любуричем. Белгородский клуб покинут Денис Земчёнок, Валентин Голубев, Джон Гордон Перрин и Неманья Петрич.

В составе сборной Болгарии Пенчев-младший стал серебряным призёром Европейских игр 2015 года.