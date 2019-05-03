Доигровщик сборной Болгарии опроверг информацию о переходе в «Белогорье»

Доигровщик сборной Болгарии Николай Пенчев опроверг информацию о подписании контракта с белгородским «Белогорьем».

«У меня нет контракта с Белгородом», — написал волейболист в своём «инстаграме».

Пенчев выступает в чемпионате Польше. Он начинал сезон в «Щецине», а после того как клуб снялся с чемпионата из-за финансовых проблем, перешёл в варшавский «Онико». В составе этой команды он дошёл до финала плей-офф.

Ранее появилась информация, что в «Белогорье» Николай составит пару легионеров с сербским диагональным Драженом Любуричем. Белгородский клуб покинут Денис Земчёнок, Валентин Голубев, Джон Гордон Перрин и Неманья Петрич.

В первом матче серии за пятое место российской Суперлиги «Белогорье» проиграло новосибирскому «Локомотиву» в четырёх сетах.