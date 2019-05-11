Кобзарь: «Кузбасс», как Уоррен Баффет, вложил деньги в недооценённых игроков

Капитан кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь рассказал, в чём был залог успеха победы над казанским «Зенитом» в финале мужской волейбольной суперлиги, и сравнил работу менеджмента клуба с деятельностью американского инвестора Уоррена Баффета.



«Недавно читал книгу по экономике, в которой разбирали историю успеха одного из богатейших людей мира — Уоррена Баффета. Он сделал состояние на том, что покупал на бирже акции недооценённых компаний, которые затем сильно дорожали. Таким образом, он постоянно приумножал капитал. «Кузбасс» сделал то же самое – инвестировал деньги в перспективных и недооценённых игроков, и мы выстрелили.



У нас изначально было психологическое преимущество в финале с «Зенитом», потому что мы уже перевыполнили задачу на сезон. Мы могли играть серию с Казанью раскрепощенно, в свое удовольствие. Если говорить о волейбольных моментах, у нас всегда больше доигровок, чем у соперников, благодаря хорошей системе «блок — защита». Туомас набрал таких игроков, которые хорошо ассистируют друг другу на блоке. В успешных защитных действиях велика заслуга либеро Керминена. Лаури — очень подвижный, и мы оставляем ему половину площадки: он справляется. Трое других перекрывают оставшиеся участки. С подачей у нас также порядок. Нет игроков, которые просто вводят мяч в игру. На планерах набираем довольно много очков», — приводит слова Кобзаря «Спорт Бизнес Online».