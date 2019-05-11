«Югра-Самотлор» обыграла «Нефтяник» в первом переходном матче Суперлиги

Нижневартовская «Югра-Самотлор» с победы начала серию переходных матчей за право играть в Суперлиге в сезоне-2019/20. «Югра-Самотлор», занявшая 13-е место в Суперлиге, на своей площадке в трёх партиях нанесла поражение второй команде Высшей лиги «А», оренбургскому «Нефтянику», со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:16).

Второй матч серии до трёх побед состоится в Нижневартовске 12 мая.

Ранее «Ярославич», ставший 14-м в Суперлиге, перешёл в Высшую лигу «А» на сезон-2019/20, в обратном направлении проследовал нижегородский АСК, занявший первое место во втором по значимости дивизионе.

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Переходные матчи за право играть в Суперлиге. Первый матч

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:16).