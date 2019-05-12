На этапе Мирового тура по пляжному волейболу во Вьетнаме будет российский финал

Две российские пары разыграют первое место на проходящем на острове Туан Чау (Вьетнам) женском этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда».



Екатерина Сырцева и Александра Моисеева уверенно разобрались с японским дуэтом Юкако Сузуки/Юи Нагата – 2:0 (21:15, 21:16). Их соперницами по финалу станет другая российская пара — Ксения Дабижа/Дарья Рудых. Они ещё более уверенно обыграли румынок Бету Вайду и Иоану-Александру Ордян со счётом 2:0 (21:13, 21:14).



Финальная встреча состоится сегодня, 12 мая. Начало – в 11:00 мск.



Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «1 звезда». Вьетнам

Женщины. Полуфинал



Моисеева/Сырцева (Россия) – Сузуки/Нагата (Япония) — 2:0 (21:15, 21:16)



Дабижа/Рудых (Россия) – Вайда/Ордян (Румыния) — 2:0 (21:13, 21:14)