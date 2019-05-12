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На этапе Мирового тура по пляжному волейболу во Вьетнаме будет российский финал

На этапе Мирового тура по пляжному волейболу во Вьетнаме будет российский финал
Волейбол / Пляжный волейбол

Две российские пары разыграют первое место на проходящем на острове Туан Чау (Вьетнам) женском этапе Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда».

Екатерина Сырцева и Александра Моисеева уверенно разобрались с японским дуэтом Юкако Сузуки/Юи Нагата – 2:0 (21:15, 21:16). Их соперницами по финалу станет другая российская пара — Ксения Дабижа/Дарья Рудых. Они ещё более уверенно обыграли румынок Бету Вайду и Иоану-Александру Ордян со счётом 2:0 (21:13, 21:14).

Финальная встреча состоится сегодня, 12 мая. Начало – в 11:00 мск.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Категория «1 звезда». Вьетнам
Женщины. Полуфинал

Моисеева/Сырцева (Россия) – Сузуки/Нагата (Япония) — 2:0 (21:15, 21:16)

Дабижа/Рудых (Россия) – Вайда/Ордян (Румыния) — 2:0 (21:13, 21:14)

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