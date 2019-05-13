Живкович: есть цель на будущее – победить московское «Динамо»

Сербская связующая калининградского «Локомотива» Бояна Живкович оценила выступление команды в сезоне. В финале плей-офф «Локомотив» проиграл московскому «Динамо».

«Серебряные медали в дебютном сезоне – это отличный результат. Считаю, что весь чемпионат мы провели очень хорошо. Вообще, я не припомню, чтобы какая-то команда с ходу же занимала второе место. Питерский „Зенит“? Я как-то упустила это из виду… Но, в любом случае «Зенит» — это мужской чемпионат, а «Локомотив» — женский. У женщин прежде наверняка не было историй, подобной нашей.

Первый матч в Москве у нас совсем не получился. И ведь не сказать, что соперницы сыграли очень сильно. Просто мы сами допускали слишком много ошибок. И тем самым облегчили задачу москвичкам. Вот вторую встречу мы провели уже на другом уровне. Могли победить, были впереди 2:1 по партиям… Наверное, нам нужно сделать ещё один маленький шаг, чтобы справиться с «Динамо». Ведь мы, кроме этой команды, обыграли всех в Суперлиге. Может, пока так и надо?! Вот есть цель на будущее – победить «Динамо». Но в любом случае мы – вторые и будем играть в Лиге чемпионов. Это красиво. «Локомотив» сможет заявить о себе на международном уровне. Жители Калининграда увидят у себя лучшие команды Европы. Здорово, что мы сможем порадовать своих болельщиков. Они у нас потрясающие! Где ещё в России такие есть? Нигде! Да и в Европе такое редко встретишь. Атмосфера на наших матчах — что-то феноменальное!

Уровень Суперлиги достаточно высок – что шесть лет назад, что сейчас. Ещё играя за Омск, я видела, что в России нет таких команд, которые можно обыграть, выкладываясь на площадке только наполовину. С годами конкуренция выросла. Против любого соперника, даже из нижней части турнирной таблицы, нужно действовать только в полную силу. Иначе не победить», — цитирует Живкович официальный сайт клуба.

Живкович — чемпионка мира 2018 года, чемпионка Европы 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года.