Живкович: когда играла в ЛЧ, народу на трибунах было много. Но чтобы столько…

Сербская связующая калининградского «Локомотива» Бояна Живкович оценила выступление команды в сезоне. Подопечные Андрея Воронкова лидируют в турнирной таблице Суперлиги. Ранее Бояна в чемпионате России выступала за «Омичку».

«Отлично всё! Да и как по-другому?! Мы же побеждаем. И ещё очень радостно и приятно, что на наших домашних матчах обстановка потрясающая! Болельщиков очень много, они нас так хорошо поддерживают, добавляют нам настроения. Это помогает добиваться успеха. Но я думаю, и зрители получают удовольствие — от нашей игры, от той атмосферы на трибунах. Ничего подобного я не видела нигде. Да, когда играли в Лиге чемпионов, было немало народу на трибунах. Но чтобы так, как в Калининграде… Нет! Здесь на каждой игре почти аншлаг.

В матче с казанским «Динамо» энергия трибун буквально физически нам передавалась. И мы, даже уступая, цеплялись за каждый эпизод. Как говорится, домашние стены помогли. Зрители радовались каждому выигранному нами мячу. А когда мы взяли пятый сет, это был восторг. И у болельщиков, и у нас, у игроков. Этот матч до сих пор многие вспоминают», — цитирует Живкович официальный сайт клуба.

Бояна также рассказала о жизни в Калининграде.

«Уже привыкла к городу, к улицам. Я ведь три месяца здесь. Из дома на тренировку или в центр города маршруты все знаю. Вот когда муж приезжает, сам за руль садится. Он вообще отлично ориентируется. С первого раза дорогу запоминает. Приезжаем где-нибудь, он говорит: «Помнишь, мы здесь уже были». Вот если куда-нибудь в первый раз еду, то, конечно, с навигатором. К морю, например. Правда, сейчас холодно там», — сказала Живкович.