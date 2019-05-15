Титич: Алекно говорил, что он сытый ходил 10 лет. Теперь поголодает

Капитан уфимского «Урала» Андрей Титич прокомментировал завоевание кемеровским «Кузбассом» золота чемпионата России. В финале плей-офф подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли действующего чемпиона казанский «Зенит» — 3-1.
«Сейчас в голове у «Зенита» появилась мысль, что их обыграть реально. Алекно говорил, что он сытый ходил 10 лет. Теперь поголодает. Мы все рады, но надо понимать, что Кемерово не просто приехал и выиграл три игры. Они выиграли серию, это уже достижение.
Они готовились к этому кучу лет, Саммельвуо был подписан лет на пять. Людей в команду набирали точечно по одному или два человека. Они целенаправленно шли к чемпионству. Эти ребята стали одним целым и обыграли «Зенит». Если все команды будут подходить к этому так же сплочённо, то можно будет бороться с любым соперником», – цитирует Титича официальный сайт клуба.
«Урал» занял восьмое место в Суперлиге.
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