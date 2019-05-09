Алекно: «Зенит» 10 лет кушал хорошо, а все голодали

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о причинах поражения команды в финале плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли серию 3-1.



«Полетаев, Кобзарь, два центральных, либеро — это игроки топ-уровня, которые сегодня способны серьёзные задачи решать. Не индивидуальная работа, там команда общая, голодная. Они больше хотели стать чемпионами, чем мы.

В этом вся и изюминка, что для «Зенита» непривычная ситуация, что выиграли голодные. А Кемерово — голодное. Мы на протяжении последних 10 лет кушали хорошо, а все голодали. Нужно поголодать немножко, ничего страшного. Поголодаем и посмотрим дальше", — сказал Алекно в интервью каналу казанского «Зенита» в YouTube.

«Кузбасс» впервые стал чемпионом России.

Алекно: «Зенит» проиграл финал в Казани