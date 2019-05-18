Макрогузова и Холомина не сумели выйти в полуфинал на этапе МТ в Бразилии

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды» в Итапеме (Бразилия). В четвертьфинале Макрогузова и Холомина уступили канадскому дуэту Хизер Бэнсли/Бренди Вилкерсон со счётом 0:2 (17:21, 22:24).

Ранее в группе Макрогузова и Холомина проиграли американкам Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит со счётом 0:2 (21:23, 11:21) и нанесли поражение хозяйкам соревнований Жози и Жулиану — 2:1 (21:18, 17:21, 15:12). Заняв третье место в группе, россиянки начали плей-офф с 1/16 финала, где обыграли швейцарскую пару Нина Бетшарт/Танья Хуберли со счётом 2:0 (21:17, 21:17). В матче 1/8 финала россиянки взяли верх над канадским дуэтом Меган Макнамара/Николь Макнамара — 2:0 (21:19, 21:14).

Россию на турнире представляла только одна женская пара.