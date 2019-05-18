Нижневартовская команда «Югра-Самотлор» сохранила место в волейбольной Суперлиге на сезон-2019/20. В третьем матче переходной серии «Югра-Самотлор» на выезде нанесла поражение оренбургскому «Нефтянику» со счётом 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:20). Ранее нижневартовская команда выиграла оба домашних матча серии до трёх побед (3:0 и 3:1).
«Югра-Самотлор» заняла 13-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, оренбургский «Нефтяник» стал вторым в Высшей лиге «А».
Ранее «Ярославич», замкнувший турнирную таблицу, уступил своё место в Суперлиге победителю Высшей лиги «А» — нижегородскому клубу АСК.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины
Переходные матчи за право играть в Суперлиге. Третий матч
«Нефтяник» (Оренбург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (24:26, 17:25, 25:23, 20:25).
Счёт в серии — 0-3.
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