Нижневартовская команда «Югра-Самотлор» сохранила место в волейбольной Суперлиге на сезон-2019/20. В третьем матче переходной серии «Югра-Самотлор» на выезде нанесла поражение оренбургскому «Нефтянику» со счётом 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:20). Ранее нижневартовская команда выиграла оба домашних матча серии до трёх побед (3:0 и 3:1).

«Югра-Самотлор» заняла 13-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, оренбургский «Нефтяник» стал вторым в Высшей лиге «А».

Ранее «Ярославич», замкнувший турнирную таблицу, уступил своё место в Суперлиге победителю Высшей лиги «А» — нижегородскому клубу АСК.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины

Переходные матчи за право играть в Суперлиге. Третий матч

«Нефтяник» (Оренбург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 1:3 (24:26, 17:25, 25:23, 20:25).

Счёт в серии — 0-3.