«Газпром-Югра» признан лучшей командой Сургута по итогам года

В Сургуте прошла церемония награждения победителей городского конкурса «Спортивная элита». В номинации «Лучшая спортивная команда» победу одержал мужской волейбольный клуб «Газпром-Югра».



«Несмотря на то что два последних сезона «Газпром-Югра» останавливается в шаге от попадания в плей-офф, мы остаёмся одним из долгожителей Суперлиги, без перерыва выступая в элитном чемпионате с 2002 года», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.

На минувшей неделе стало известно, что состав команды пополнят блокирующий Денис Черейский и связующий Евгений Рукавишников.