Косырьков: мало кто ждал, что «Локомотив» сможет забраться так высоко

Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Андрея Воронкова завоевали серебро Суперлиги.

«Учитывая, что мы проводили свой первый сезон, серебряные медали – большое достижение. Думаю, мало кто ждал, что «Локомотив» сможет забраться так высоко. Если бы мне самому сказали перед началом чемпионата, что команда займет второе место, я бы, наверное, не поверил. Но аппетит приходит во время еды… Конечно, когда мы вышли в финал, то очень хотели выиграть. Но «Динамо» показало хороший волейбол. К которому мы, на тот момент, оказались, увы, не готовы. Да, до золота мы пока не добрались. Но и наши серебряные медали – результат достойный. И мы даже перевыполнили задачу, которая стояла перед нами на старте сезона.

Мы сами подняли планку на серьёзную высоту. Конечно, постараемся её не опускать. Однако сделать это будет нелегко, ведь в следующем чемпионате к нам уже будут относиться как к одному из признанных лидеров. И настраиваться на «Локомотив» все соперники станут соответственно. К тому же уже сейчас можно сказать, что график у нас будет очень сложный. Играть предстоит на три фронта – Суперлига, Лига чемпионов, Кубок России. Но мы приложим все силы, чтобы повторить результат в чемпионате страны и достойно выступить в Лиге чемпионов.

«Локомотив» впервые сыграет в еврокубках. Но многие наши волейболистки уже выступали и в Лиге чемпионов, и в других европейских турнирах. Ана Клегер, например, признавалась лучшей диагональной «Финала четырёх» Лиги. Бояна Живкович была лучшей связующей Кубка ЕКВ. Да что там говорить – она чемпионка мира и Европы. Алла Галкина, Ирина Воронкова, Екатерина Орлова имеют богатый опыт выступлений за сборную России. Так что в плане настроя, психологии проблем быть не должно. Будем биться!» — цитирует Косырькова официальный сайт клуба.

В финале плей-офф «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» — 0-3.