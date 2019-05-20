3 волейболистки покинули «Локомотив»

Калининградский «Локомотив» объявил о расставании с тремя волейболистками. Команду покинули доигровщицы Юлия Кутюкова и Валерия Сафонова, а также диагональная Елена Литовченко. В минувшем сезоне они помогли команде завоевать серебро российской Суперлиги.
«Да, так получилось, что в силу разных обстоятельств девчонки покидают команду. Такова спортивная жизнь! Но и Юля, и Лена, и Лера навсегда останутся в истории клуба – игроками первого состава «Локомотива». Игроками, которые внесли весомый вклад в серебряный успех команды! Спасибо вам, девчонки! И больших успехов и в жизни, и в дальнейшей карьере! Мы не говорим вам: «Прощайте». Мы говорим вам: «До свидания»! — говорится в сообщении.
В финале плей-офф Суперлиги «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» — 0-3.
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