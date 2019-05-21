В России создадут координационный совет для проведения ЧМ-2022 по волейболу

Правительство России создаст координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин. Проект документа опубликован на федеральном портале Regulation.gov.ru.



Главной задачей координационного совета является общее управление подготовкой и проведением ЧМ-2022.

Напомним, выборы страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года прошли в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Россия впервые примет международное первенство по волейболу. Города проведения, а также сроки турнира будут определены на административном совете Международной федерации волейбола в середине февраля 2019 года.

Чемпионат мира проводится с 1949 года. С 1962-го турнир регулярно организовывается раз в четыре года.