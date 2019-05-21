В России создадут координационный совет для проведения ЧМ-2022 по волейболу
Правительство России создаст координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин. Проект документа опубликован на федеральном портале Regulation.gov.ru.
Главной задачей координационного совета является общее управление подготовкой и проведением ЧМ-2022.
Напомним, выборы страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года прошли в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Россия впервые примет международное первенство по волейболу. Города проведения, а также сроки турнира будут определены на административном совете Международной федерации волейбола в середине февраля 2019 года.
Чемпионат мира проводится с 1949 года. С 1962-го турнир регулярно организовывается раз в четыре года.
Глава FIVB: не сомневаемся, что Россия проведёт ЧМ-2022 на высочайшем уровне
- 21 мая 2019
-
18:41
-
16:23
-
15:05
-
14:24
-
13:54
-
13:04
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:07
-
10:01
-
09:31
-
09:11
-
09:06
- 20 мая 2019
-
16:35
-
16:00
-
15:02
-
14:03
-
13:22
-
13:00
-
12:16
-
11:54
-
11:19
-
11:16
-
10:20
-
10:12
-
09:45
-
09:09
- 19 мая 2019
-
18:39
-
13:39
-
13:33
-
10:43
-
10:35
Партнерский контент