Сборная России — 12-я в турнирной таблице Лиги наций

В женской Лиге наций завершился первый этап. По итогам трёх матчей без поражений идут команды Турции, США и Италии. Сборная России, выигравшая один матч из двух, занимает 12-е место в турнирной таблице.

Лига наций. Первый этап. Третий тур

Бразилия – Россия – 3:0 (25:15, 25:17, 25:14).

Китай – Доминиканская Республика – 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 25:23).

Италия – Германия – 3:0 (25:19, 26:24, 27:25).

Польша – Таиланд – 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).

Бельгия – Япония – 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

Болгария – США – 0:3 (20:25, 16:25, 21:25).

Нидерланды – Южная Корея – 3:0 (25:18, 25:21, 25:18).

Сербия – Турция – 0:3 (19:25, 23:25, 20:25).



Турнирная таблица

1-2. Турция – 3 победы — 0 поражений (9 очков, сеты — 9:1, мячи — 249:198).

1-2. США – 3-0 (9 очков, сеты — 9:1, мячи — 249:198).

3. Италия – 3-0 (8).

4. Польша – 2-1 (7).

5. Бразилия – 2-1 (6, 7:3).

6. Сербия – 2-1 (6, 6:4)

7. Доминиканская Республика – 2-1 (6, 7:5).

8. Бельгия – 2-1 (5).

9. Япония – 1-2 (3, 5:7).

10. Нидерланды – 1-2 (3, 4:6).

11. Китай – 1-2 (3, 4:7, мячи — 234:260).

12. Россия – 1-2 (3, 4:7, мячи — 227:261).

13. Таиланд – 1-2 (3, 3:6).

14. Болгария – 0-3 (1).

15. Германия – 0-3 (0, 1:9, мячи 226:253).

16. Южная Корея – 0-3 (0, 1:9, мячи 191:243).



Матчи второго этапа с участием сборной России пройдут в Анкаре (Турция). 28 мая россиянки сыграют с Германией, 29-го — с Японией, 30-го — с Турцией.



В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).